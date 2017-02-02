İlginç talimat: Kazanacağınıza inanın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,Örgütlere "kazanacağınıza inanın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, halka "Başkanlık sisteminin Türkiye'yi böleceğinin" anlatılmasının önemine işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum süreciyle ilgili parti örgütlerine yönelik hazırladığı yazıda, merkez sağ, milliyetçi, liberal ve dini hassasiyetleri olan vatandaşlara da ulaşılarak, değişikliğin neler getireceğinin anlatılmasını istedi.



Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinin referandum sürecinde yapacağı çalışmalara ilişkin 24 maddelik bir yazı hazırladı. Yazının 9 maddesinde örgüte yönelik talimatlar yer alırken,15 maddesinde ise anayasa değişikliğine neden karşı çıkılması gerektiği anlatılıyor.



Kılıçdaroğlu, yazısında, CHP örgütlerine önce "kazanacağınıza inanın" çağrısında bulunarak, bu inancın halka da hissettirilmesi gerektiğini ifade etti.



"Hayır" kampanyasının parti tabanıyla yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, çalışmalar sırasında, merkez sağ, milliyetçi, liberal ve dini hassasiyetleri olan vatandaşlara da ulaşılarak, değişikliğin neler getirdiğinin anlatılmasını istedi.



"YARGI BAĞIMSIZLIĞI BİTECEK"



Kılıçdaroğlu, MHP ve AK Partili başta olmak üzere eski siyasetçilere, Türkiye'nin gidişatı hakkında endişelerin samimi bir şekilde anlatılması ve bu siyasetçilerin sorumluluklarının hatırlatılması gerektiğine işaret etti.



Örgütlerden, başta kanaat önderleri olmak üzere, vatandaşlarla bire bir temas kurmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, halka, "Başkanlık sisteminin Türkiye'yi böleceğinin" anlatılmasının önemli olduğunu bildirdi"



Camiye, kışlaya ve adliyeye siyasetin sokulmaması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliğiyle bunlara siyasetin gireceğini ileri sürdü.



Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda, bir parti genel başkanının Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini doğrudan atayabileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun yargı bağımsızlığını bitireceğini savundu.



Kılıçdaroğlu, değişiklikle, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağına dikkat çekerek, Meclisin yetkileri elinden alınırken, milletvekili sayısının artırıldığına değindi. Kılıçdaroğlu, görev ve sorumlulukları azaltılan TBMM'de milletvekili sayısının neden yükseltildiğinin de halka sorulmasını istedi.