İletişim uygulaması Skype yenilendi

Uygulamadaki yenilikler sayesinde kullanıcılar konum, fotoğraf, görüntü ve önemli anlarını paylaşabilecek.

İnternet üzerinden sesli ve görüntülü konuşma ile mesajlaşma hizmeti veren Skype adlı uygulamanın yenilendiği bildirildi.



Skype'ın sahibi Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar seçtikleri renklerle veya süslemeli yazılarla attıkları mesajları ve görüntülü aramaları kişiselleştirebiliyor.



Kullanıcılar ayrıca, fotoğraf ve görüntü kullanarak önemli anlarını oluşturabiliyor, bunları arkadaşları ve aile bireyleriyle paylaşabiliyor.



Uygulamadaki yenilikler kullanıcıların grup sohbeti yapabilmesine, bulundukları konumu veya YouTube videolarını birbirlerine gönderebilmesine de imkan sağlıyor.



Skype'taki yeniliklerden biri de kullanıcıların internette belirli bir alanda arama yapabilme özelliği olarak öne çıkıyor. Arama özelliği sayesinde gitmek istedikleri maç için bilet, hazırlamak istedikleri yemek için tarif veya çıkmak istedikleri tatil için uçak bileti veya otel arayabiliyorlar.



Ayrıca, eskiden olduğu gibi Skype'ın dünya genelindeki kullanıcılar arasında ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapabilme özellikleri devam edecek.



ANDROİDLERDE HEMEN, iOS'LARDA BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE



Skype'ın yenilenmiş versiyonu Android kullanıcıları için hazırlandı. iOS kullanıcıları birkaç hafta içinde yeni sürümü indirebilecek. Mac ve Windows kullanıcıları ise Skype'ın sağladığı yenilikler için birkaç ay daha bekleyecek.



WhatsApp, Snapchat ve Facebook Messenger'ın yıllar içinde ilerleyen niteliklerine işaret eden uzmanlar, Microsoft'un gelişmiş özellikler katarak Skype'ı yenilediğini belirtiyor.



Microsoft, Skype'ı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın almıştı.