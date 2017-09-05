Eski Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ üyeliğinden tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan Trabzon'un Maçka ilçesinin eski Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
İzmir'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan Trabzon'un Maçka ilçesinin eski Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zengin, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Trabzon Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusu sonrası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Zengin, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.