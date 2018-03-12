Diyanet, İlahiyat Fakültelerini göreve çağırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin minberlerinin ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine açık olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında, 'İlahiyat Fakülteleri ile sinerji oluşturulmalı' diyerek, camilerin minberlerinin ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine açık olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, CNN Türk'te katıldığı programda, ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine seslenerek, camilerdeki minberlerin kendilerine açık olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA