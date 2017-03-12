Iklığın son ustası kaygılı

Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerindeki bir dağ köyünde, Yörüklerin geleneksel yaylı müzik aleti ıklığı 60 yıldan fazladır çalan Emin Kök, kendisinden sonra bu kültürün yok olmasından endişe duyuyor.

Antalya'da "kabak kemanenin atası' olarak bilinen Yörüklerin geleneksel çalgısı ıklığı yapan ve çalan son kişi olan 75 yaşındaki Emin Kök, kendisinden sonra bu kültürü yaşatacak kimsenin bulunmamasından üzüntü duyuyor.



Serik ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş Demirciler isimli dağ köyünde eşiyle yaşayan ve herkesin "Emin Amca" diye hitap ettiği Emin Kök, ilerlemiş yaşına rağmen çaldığı ıklığ eşliğinde söylediği yöresel türkülerle etrafına neşe saçıyor.



Anadolu insanının sıcaklığını her fırsatta sergileyen Kök, misafirlerini ıklığ dinletmeden göndermiyor.



Zamanla ünü köyünün sınırlarını aşan Kök, Antalya ve ilçelerinde düzenlenen birçok kültürel etkinliğe ve şenliklere "Son ıklığ ustası" olarak davet ediliyor.



Belgeselcilerin de sık sık ziyaret ettiği Kök'ün tanınırlığı, son olarak rol aldığı bir banka reklamıyla da iyice arttı.



Iklığ ile tanışmasını ve hayatındaki önemini AA muhabirine anlatan Kök, ıklığ çalan babasını 5 yaşındayken kaybettiğini söyledi.



Babasından kalan en önemli hatıra olarak gördüğü ıklığı kendi çabalarıyla öğrenerek 12-13 yaşlarında çalmaya başladığını belirten Kök, yine kendi çabalarıyla ıklığ yapmasını da öğrendiğini ifade etti.