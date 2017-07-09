İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunun Çepnidere Mahallesi kavşağında Uğur Yakıcı'nın kullandığı 45 FU 650 plakalı otomobille Fikret Kahrıman'ın idaresindeki 42 Y 5586 plakalı tır çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Volkan Atçı'nın kullandığı 14 LA 510 plakalı otomobile, ardından da refüje çarptı.



Kazada, Uğur Yakıcı, Volkan Atçı, Mesut Zeybek, İsmail Eken ve Mehmet Ali Aktaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından açıldı.