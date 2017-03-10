İkinci yarı oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi, farklı kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada ilk yarı istediklerini yapamadıklarını ancak ikinci yarı etkili olduklarını söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "İlk yarıyla ikinci yarı arasında siyah-beyaz gibi fark vardı. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi, farklı kazanmamız gerekiyordu. 1-1 berabere bitti." dedi.



İkinci karşılaşmanın önemine değinen Güneş, "İlk maçta kazansak da kaybetsek de ikinci maçı oynayacağız. Burada kaybetsek de şans vardı. Şanslar devam ediyor. Deplasmanda atılan gol çok önemli. İlk yarı siliktik, ikinci yarı daha fazla pozisyon bulduk. İlk yarıdan şikayetlerim var." ifadelerini kullandı.



ABOUBAKAR: "İSTANBUL'DA SAĞLAM OYNAMAMIZ GEREKİYOR"



Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, henüz hiçbir şeyin bitmediğine dikkati çekerek, "Sadece iyi bir adım attık. Elimizde avantaj var. Hiçbir şey kesin değil. İstanbul'da da sağlam bir şekilde oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Aboubakar, "Tur şansınızın yüzde 51 olduğu söylenebilir mi?" sorusuna "Evet söyleyebiliriz." yanıtını verdi.



OLYMPİAKOS TEKNİK DİREKTÖRÜ VOUZAS: 0-0'I TERCİH EDERDİM



Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas ise Beşiktaş'ın attığı gole kadar fırsat bulamadığını ifade ederek "Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz bozuldu, güven kaybı yaşadık." dedi.



İstemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Vouzas, şunları söyledi:



"Gerçekten beraberlik istiyor olsaydım 0-0'ı tercih ederdim. Şimdi Beşiktaş'ın avantajı var ancak ikinci karşılaşmada daha stresli olacak. Taraftarı önünde gol atması gerekecek. Daha iyi oynaması gerekecek. Olympiakos Avrupa'da elit bir takım olduğunu gösterdi. Rövanşta daha iyi oynamaya çalışacağız."