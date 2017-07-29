İkinci el otomobilde bayram hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, ikinci el otomobil sektörünü hareketlendirdi.

Kurban Bayramı öncesinde hareketli günler yaşayan ikinci el otomobil piyasasında daha çok 30 ile 50 bin lira arasındaki araçlar rağbet görüyor. Otomatik vitesli araçlar, manuel viteslilere göre daha fazla tercih ediliyor.



Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci elde bayram öncesi hareketlilik başladığını, bunda bayrama araçsız girmek istemeyenlerin talebiyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki makasın giderek açılmasının etkili olduğunu belirtti.



İnsanların alım gücüne göre değerlendirildiğinde de 30-50 bin lira arasındaki araçların yoğun talep gördüğüne işaret eden Urçar, "Araçlarını değiştirmek için satanlar ise galerilere geldiklerinde 30-50 bin liralık araçları bulamadıklarından dolayı sattıklarıyla kalıyorlar. Araç darlığı da bundan kaynaklanıyor. 30-50 bin lira bandında araç bulunmadığı için müşteri portföyümüzün talebine yetişemiyoruz. Şu anda o tarz araçları sahipleri de satmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.



OTOMATİK VİTESLİ VE BENZİNLİ ARAÇLARA TALEP VAR



Urçar, otomatik vitesli araçlara talebin gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, "Artık sektör de otomatik araçlara yöneldi. Motor seçeneğinde ise daha çok benzinli araçlar ilgi görüyor. Bundan en önemli etken benzinli araç ile dizel arasındaki fiyat farkının çok fazla olması." dedi.