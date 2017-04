İkinci el araç pazarında hareketlilik beklentisi

Çelik Motor Genel Müdürü Maraş, ikinci el araç pazarında, bu sene alım satımın daha fazla olması dolayısıyla 6 milyona yakın aracın el değiştirmesinin beklendiğini söyledi.

ÖTV ve kur artışlarının fiyatlara yansımaya başlaması nedeniyle talebin yöneldiği ikinci el araç pazarında, bu sene alım satımın geçen yıllara oranla daha fazla olması dolayısıyla 6 milyona yakın aracın el değiştirmesi bekleniyor.



Online 2. el otomobil açık artırma platformu "ikinciyeni.com"u bünyesinde bulunduran Çelik Motor'un Genel Müdürü Özgür Maraş yaptığı açıklamada, ÖTV ve kur artışlarının, talebi ikinci ele yönelttiğini söyledi.



"Biz ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz." diyen Maraş, "Çünkü hem ÖTV hem de döviz kuru artışlarından dolayı yüzde 20'lerin üzerinde artışlar olacak birinci el fiyatlarında. O nedenle Türkiye'de ailenin bineceği bir araba 100 bin liranın üzerinde rakamlara çıktığı için bu sene ikinci ele talep artacaktır." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL SATIŞI BİRİNCİ ELİN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE



Maraş, Türkiye pazarının, otomotiv pazarının ortalama 1 milyonluk bir pazar olduğunu, ikinci elin ise bunun 5-5,5 katını bulduğunu belirterek, "Yani 5-5,5 milyon ikinci el ticareti oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de asıl büyük pazar, ikinci el pazarıdır. Birinci elin 5 katı büyüklüğünde." dedi.

"KESİNLİKLE ŞU AN ARABA ALMANIZI TAVSİYE EDERİM"



Birinci ya da ikinci el araba almanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Maraş, şöyle devam etti:



"Eğer arabaya ihtiyacınız varsa, kesinlikle şu an araba almanızı tavsiye ederim. Birinci el, ikinci el hiç fark etmez. Gücünüz neye yetiyorsa araç alın, şu an doğru bir zaman."

"6 MİLYONA KADAR GİDEBİLİR"



İkinci elde yılda ortalama 5-5,5 milyon el değiştirme olduğunu, bu sene ise bu rakamın daha yüksek olabileceğini belirten Maraş, "Birinci el araçlar zam göreceği, fiyatlar artacağı için ikinci ele talebin artacağını düşünüyoruz. Bu sene 5,5 milyonun üzerinde bir ikinci el rakamı göreceğiz, 6 milyona kadar gidebilir." diye konuştu.

"HALA GALERİDEN CİDDİ BİR İKİNCİ EL SATIŞI VAR"



Maraş, ikinci el pazarında 50 bin liranın altındaki araçların çok talep gördüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İnternette, özellikle bazı sitelerde yoğun ikinci el ilanları var ama hala ciddi bir galeriden ikinci el satışı var Türkiye'de. Çünkü orada internetteki fiyatlara baktığınız zaman yüzde 7-8 civarında farklılık var. Galeride internetteki fiyatların altında. Türkiye'de 18-20 bin galeri var. Çok fazla galerisi olan bir ülkeyiz. Hala galerilerde epey bir ikinci el ticareti dönüyor."