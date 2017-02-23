PFDK'dan Medipol Başakşehir ve Adanaspor'a para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir ve Adanaspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir ve Adanaspor'a para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Medipol Başakşehir'e Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Gaziantepspor maçında sahanın statüye aykırı sulanmasından dolayı 15 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



Adanaspor'un da Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin lira para cezası aldığı belirtildi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un futbolcusu Deniz Yılmaz'a, Kayserispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği açıklandı.