İki haftalık antrenmanla Türkiye birincisi oldular

Vedat Erbay Okçuluk Akademisinin 13-14 yaş klasik yay erkek takımı, sporcularının TEOG sınavı nedeniyle sadece iki haftalık antrenmanla katıldığı Türkiye Minikler Salon Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Türkiye Minikler Salon Okçuluk Şampiyonası'na iki haftalık antrenmanla katılan Vedat Erbay Akademisinin 13-14 yaş klasik yay erkek takımı, altın madalya alarak önemli bir başarı kazandı.



Antrenör Vedat Erbay, yaptığı açıklamada, 25-29 Ocak'ta Samsun'da gerçekleştirilen organizasyonda 3 sporcudan oluşan 13-14 yaş klasik yay erkek takımında Tuna Topçuoğlu'nun ikinci, Bartu Küçüksarı'nın üçüncü olduğunu, takım halinde ise birinciliğe ulaştıklarını anlatarak, "Dört önemli madalyanın üçünü Antalya'ya getirdik." dedi.



Erbay, 3 yıl önce okçuluğa başlayan sporcularının büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.



"15 GÜN ANTRENMAN YAPABİLDİK"



Sporcularının elde ettiği başarıyı takdir ettiğini vurgulayan Erbay, "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı nedeniyle çocuklarımız, şampiyona öncesi sadece 15 gün antrenman yapabildi. Buna rağmen büyük bir başarı ile döndüler. Aralarında çok önemli yetenekler var." diye konuştu.



Vedat Erbay, sporcularına gücünün yettiğince destek vermeye çalıştığını dile getirerek, "Amacımız, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Ayrıca bu arkadaşlarımızı milli takım formasıyla kürsüde görmek, bizim için en büyük onur olacaktır." ifadelerini kullandı.