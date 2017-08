'İki dilim baklava, 1,5 saatlik yürüyüşle yakılıyor'

Diyetisyen Kırmızı, "İki dilim baklavadan alınan kalori miktarı yaklaşık 412 kaloriyken, yapılan 1 saatlik tempolu yürüyüşle harcanan ortalama enerji miktarı 260 kaloridir." dedi.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyerek memleketlerine ya da tatil bölgelerine giden vatandaşların, ciddi çabalar sonucu verdikleri kiloları, dikkatsiz ve abartılı beslenme nedeniyle çok kısa bir süre içerisinde alabileceği ifade edildi.



Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesinden Diyetisyen Özge Kırmızı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bayramda miktarı ve sıklığı artan et ve tatlı tüketiminden dolayı kalp-damar rahatsızlıkları olanlarla, şeker ve tansiyon hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Bayramda, uzun bir süre uğraşıp verilen kiloların 3-4 gün gibi kısa bir süre içerisinde geri alınma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Kırmızı, "Ayrıca bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzun olması dolayısıyla hem yurt içi hem de yurt dışı turistik gezilere çıkacak olanların da bu hususta dikkatli olmaları gerekmektedir. Tatil süresince farklı tatlar keşfederken veya her şey dahil otellerde vakit geçirirken öğünlerinizi akıllıca planlayarak hem sağlıklı beslenebilir hem de bayramın tadını çıkarabilirsiniz." dedi.



"ET, C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESİNLELERLE TÜKETİLMELİ"



Kırmızı etin sahip olduğu kaliteli proteinin, yağ ve demirin yanı sıra, sağlık için gerekli olan daha birçok vitamin ve mineral içeriğiyle en kıymetli besinlerden olduğunu dile getiren Özge Kırmızı, böylesine faydalı bir besinin doğru saklama ve pişirme yöntemlerine uyulmadığı takdirde vücut için zararlı olabildiğini vurguladı.



Kırmızı, bu nedenle etin mümkün olduğunca ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle, tereyağı, kuyruk yağı eklenmeden pişirilmesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Çünkü yanlış pişirme yöntemleri besin kalitesinin azalmasına sebep olur. Ayrıca kırmızı et C vitamini açısından zengin olan roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte yenmelidir. Böylece demirin emilimini artırmış oluruz. Eti gazlı içecekler, hazır meyve sularıyla değil de ayran veya cacıkla birlikte tüketmeliyiz. Bunların yanı sıra, beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna gibi yiyecekler yerine tam tahıllı ekmekler veya bulgur pilavı tüketerek sağlıklı bir öğün elde edebiliriz. Hemen tüketmeyeceğimiz etleri tek pişirmelik miktarlarda poşetleyip, derin dondurucularda uzun süre saklayabiliriz. Çözündürme işlemi de oda sıcaklığında değil, buzdolabında yapılmalıdır. Çözülen et tekrar derin dondurucuya konulmadan, o gün içerisinde tüketilmelidir."



"BAYRAMDA SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ"



Kırmızı, "Bayramlarda ikram edilen tatlılara ne kadar 'hayır' diyemesek de özellikle sağlık problemleri yaşayanların ve formunu korumak isteyenlerin bayram sonrasında sıkıntı yaşayacaklarını bilmeleri gerekir. İki dilim baklavadan alınan kalori miktarı yaklaşık 412 kaloriyken, yapılan 1 saatlik tempolu yürüyüşle harcanan ortalama enerji miktarı 260 kaloridir. Bu da yiyeceklerin sanıldığı kadar masum olmadıklarını ve sonrasında yapılan spor ve yürüyüşlerin de yeterli olamadığını göstermektedir. Her gün fazladan alınan kaloriler birikerek ortalama her 7 bin kaloride 1 kilo olarak size geri dönecektir. Elbette ki bu bayramda da tatlı tüketimi olacak ama tercihimizi dondurma veya sütlü tatlılardan yana yaparsak hem tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de tatlılardan aldığımız kalori miktarını azaltmış oluruz." değerlendirmesini yaptı.



Bayramda da su tüketimine de çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kırmızı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Su tüketimi en az 8-10 bardak olmalıdır. İçtiğimiz çay, kahve ve diğer içecekler su yerine geçmemektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 1 şişe maden suyu hem sindirim konusunda bize yardımcı olacak hem de içeriğinde bulunan mineraller açısından beslenmemizi destekleyecektir. Bayram boyunca bir öğünde ağır beslendiysek diğer öğünlerde daha hafif beslenmeliyiz. Bayram öncesinde bazı kararlar alarak aklımızda oluşturduğumuz öğün planlamaları bize oldukça yardımcı olacaktır. İkramları gerektiğinde geri çevirmeyi bilmeliyiz. Unutmamalıyız ki sağlığımız her şeyden önemlidir."