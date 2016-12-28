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28 Aralık 2016 20:33 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2016 20:35

İki devletli çözüm kalıcı barışı sağlamanın tek yolu

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "İki devletli çözüm, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yoludur." dedi.

İki devletli çözüm kalıcı barışı sağlamanın tek yolu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

BMGK'da oylanan İsrail tasarısının kabul edilmesi konusunda Kerry, "BM'deki oylama, iki-devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." dedi.

Etiketler: John KerryİsrailFilistin


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