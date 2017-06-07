Almanya ile İncirlik görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Işık, Alman mevkidaşı Von Der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede İncirlik konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusundaki karara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Leyen, Işık'ı telefonla aradı.



Von der Leyen, hükümetinin Bakanlar Kurulu'nda İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali kararı alması hakkında Işık'a bilgi verdi.



Alman Bakan von der Leyen, bu vesileyle İncirlik'teki ev sahipliği için müteşekkir olduklarını ancak bu kararı almak mecburiyetinde kaldıklarını, intikal planlaması hakkında Türkiye'yi bilahare bilgilendireceklerini ifade etti.



Işık, bu intikalin DEAŞ ile mücadelede aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğinin tabii olduğunu söyledi.



İki bakan, intikalin detayları hakkında yakın temas içinde kalma konusunda mutabakata vardı.