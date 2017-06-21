İki ayda yaptılar ismini 'Navrolet' koydular

Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi, eski araç parçalarını bir araya getirerek hem insan hem de yük taşıyabilen araç tasarladı.

Sinop Üniversitesi öğrencilerince eski araç parçaları bir araya getirilerek 80 kilometre hıza ulaşabilen "Navrolet" adlı araç yapıldı.



Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencileri, sistem analizi dersi kapsamında bir araç yapmak istedi.



Taleplerinin okul yönetimince kabul edilmesinin ardından 5 kişiden oluşan öğrenci grubu, ilk olarak kentteki araç tamiri yapılan işletmeleri gezerek, kullanılmayan motor, lastik, direksiyon ve vites kutusu temin etti.







Aracın diğer bölümlerini üniversitenin atölyesinde el becerileriyle yapan öğrenciler, iki aylık çalışmanın ardından "Navrolet" adını verdikleri hem insan hem de yük taşıyabilen araç üretti.



Proje Koordinatörü Sinop Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Işıktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır sistem analizi dersleri kapsamında öğrencilerine farklı alanlarda projeler yaptırdıklarını söyledi.



Öğrencilerden gelen farklı isteklerin her zaman kendileri için memnuniyet verici olduğunu anlatan Işıktaş, son olarak gelen araç yapma talebine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Öğrenci arkadaşlarımız sistem analizi dersi kapsamında araç yapmak istediler. Okul yönetimi tabii ki bu talebi kabul etti ve arkadaşlarımıza her türlü desteği verdi. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda ortaya bizi çok mutlu eden bir eser çıktı. Biz bunun daha bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda yapılacak projelere ışık tutacak bir çalışma oldu." diye konuştu.

2 bin lira maliyetle yaptık



Projede yer alan öğrencilerden Nazım Bozkurt, 80 kilometre hıza ulaşabilen aracı 2 bin lira maliyetle yaptıklarını dile getirdi.







Aracın yürür aksamlarını kentteki tamircilerden aldıklarına işaret eden Bozkurt, yaptıkları aracın insanın yanı sıra arka bölümüne koydukları küçük kasa sayesinde yük de taşıyabildiğine dikkati çekti.



Bozkurt, aracın kaporta kısımını da kırmızı renk üzerine ay ve yıldız koyarak tasarladıklarını kaydetti.