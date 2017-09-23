Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden IKBY'ye 'referandum' uyarısı

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 25 Eylül referandumunun iptal edilmesi için uluslararası toplum tarafından sunulan teklifin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 25 Eylül referandumunun iptal edilmesi için uluslararası toplum tarafından sunulan teklifin dikkate alınması uyarısında bulundu.



KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KYB olarak, dünya, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin içerisinde olduğu durumu göz önünde bulundurarak, dost ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu teklifin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Teklifin dikkate alınması, halkımızın gerçekleştirmek istediği stratejik hedeflere hizmet ediyor." ifadeleri kullanıldı.



Bahtiyar, KYB'nin bu görüşünü sabah saatlerinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye ilettiklerini aktardı.



Süleymaniye ve Kerkük kentinde güçlü bir tabana sahip olan KYB'nin referanduma 48 saat kala böyle bir açıklama yapması, Barzani'ye desteğini çektiği şeklinde yorumlanıyor. Açıklamanın sandıklarda hayır oyunun çıkma ihtimalini artıracağı iddia ediliyor.



IKBY Parlamentosu'nda 18 milletvekiline sahip KYB, 25 Eylül referandumunda Barzani'ye en çok destek veren 2'nci parti konumundaydı.