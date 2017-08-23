IKBY'nin referanduma gitmesi yanlış bir adım olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabulünde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, bir saat 10 dakika sürdü.



Kabulde, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.







'IKBY'NİN REFERANDUMA GİTMESİ YANLIŞ BİR ADIM OLUR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabulünde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı belirtildi.



Kabulde, Erdoğan'ın ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları dile getirdiği kaydedildi.



'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ORTAK MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLILIK' VURGULANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı kabulünde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.