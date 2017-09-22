IKBY'de referanduma hayır çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" Sözcüsü Rabun Maruf, halka 25 Eylül'de sandığa giderek "hayır" oyu vermeleri çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" Sözcüsü Rabun Maruf, halka 25 Eylül'de sandığa giderek "hayır" oyu vermeleri çağrısında bulundu.



Maruf, Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında, referandum kampanyasının bu geceden itibaren sona ereceğini belirterek, referandumun yapılması halinde halkın sandıklara giderek "hayır" oyu kullanması gerektiğini ifade etti.



Referandumun ısrarla yapılması kararının bölge halkı için iyi sonuçlar getirmeyeceğini vurgulayan Maruf, "Eğer sandıktan çoğunlukta hayır oyu çıkarsa, ertesi gün siyaset alanında yeni bir sayfa açılacak." dedi.



IKBY'nin Süleymaniye kentinde etkili olan "hayır" hareketine, emlak zengini ve medya organları sahibi Şasivar Abdulvahid öncülük ediyor.



IKBY'DEKİ TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI



Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını bildirmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemişti.



ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.