IKBY’de düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz." denildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(IKBY'deki) Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz" şeklinden ifade edildi.