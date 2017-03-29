IKBY Başkanlığından "bayrak" açıklaması

IKBY Başkanlığı, Kerkük'teki resmi kurumlara IKBY bayrağı asılmasının "yasal ve normal" olduğunu bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Kerkük kentindeki resmi kurumlara IKBY bayrağı asılmasının "yasal ve normal" olduğunu açıkladı.



IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak bayrağının Kerkük'te dalgalandırılması nasıl yasal ve normal ise Kürdistan bayrağının da Kerkük'te dalgalandırılması yasal ve normal olup, yeni bir gelişme de değildir." denildi.



Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Önceki rejimin (Baas) 2003 yılında yıkılmasından ve özellikle DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kürdistan bayrağı Kerkük'te dalgalanıyordu. Kerkük'ü terör saldırıları ve tehditlerinden de koruyan yine o bayrak olmuştur. Bu yüzden meselenin büyütülmesine gerek olmadığı gibi bunun unsurlar arasında ayrışma ve çekişmeye yol açmaması gerekir."



Açıklamada ayrıca, bayrak meselesinin siyasi partilerin özel amaçları için kullanılmaması gerektiğine işaret edildi.



Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde dün yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.



KERKÜK'ÜN STATÜSÜ



ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.



Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.