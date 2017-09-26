İİT'nin kurulması temel İslami değerlerin kurumsallaşmasıdır

Kalkınma Bakanı Elvan, "İİT'nin kurulması reaksiyonel bir hareketten ziyade, istişare, dayanışma ve samimiyet gibi temel İslami değerlerin kurumsallaşmasıdır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İslam İşbirliği Teşkilatının kurulması reaksiyonel bir hareketten ziyade, istişare, dayanışma ve samimiyet gibi temel İslami değerlerin kurumsallaşmasıdır." dedi.



Elvan, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, teşkilatın yaklaşık 50 yıldır üye ülkeler arasında dayanışma, kardeşlik ve iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.



Türkiye'nin kurucu ülkelerden biri olarak, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini artırmak için gösterilen çabayı memnuniyetle gözlemlediğini dile getiren Elvan, "İİT, Mescid-i Aksa’nın kundaklanması hadisesinden sonra kurulmuş olsa da esasen İslam ülkeleri arasındaki iş birliği konusunda uzun süredir var olan bir birikimin sonucu ve ihtiyacın yansımasıdır. İİT'nin kurulması reaksiyonel bir hareketten ziyade, istişare, dayanışma ve samimiyet gibi temel İslami değerlerin kurumsallaşmasıdır." ifadesini kullandı.



Teşkilata üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin son 15 yılda ciddi ölçüde arttığını belirten Elvan, "Teşkilatın farklı platformlarında yürütülen çalışmalarımızın, kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek için önemli bir katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyorum." dedi.



Elvan, 10-15 Nisan 2016'da İstanbul'da düzenlenen 13. İslam Zirvesi sırasında Türkiye'nin dönem başkanlığını devraldığını hatırlatarak, "Bu bağlamda teşkilatın faaliyetlerine verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyor ve aktif bir başkanlık için her türlü gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.



İslam ümmetinin sesi olmak için İİT bünyesindeki tüm alanlarda ortak bir anlayış oluşturulmasının önemine dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:



"İİT çok sayıda kurumdan oluşan büyük bir ailedir. Türkiye olarak SESRIC ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA) dahil olmak üzere çeşitli İİT kurumlarına ve teşkilatın bakanlar toplantılarına ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Ayrıca, kardeş ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı bulunduğu İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ortak ekonomik sorunlarımızı çözme ve ilişkilerimizi geliştirme fırsatlarını tartışmak için önemli bir politika diyalog forumu sunmaktadır. Bu çerçevede, İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu Başkanlığını yürütmekten de şahsen onur duyduğumu belirtmek isterim."