İİT'den Somali'ye yardım çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Somali'deki kuraklık nedeniyle uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma, Somali'de yaşanan kuraklık nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu.



İİT'den yapılan yazılı açıklamada, şiddetli kuraklık nedeniyle açlıktan ölümlerin görüldüğü Doğu Afrika ülkesi Somali'de insani durum daha fazla kötüye gitmeden müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.



Somali'de yaşananlardan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, kuraklıktan kaynaklanan kıtlıktan etkilenen ailelere yardımların ulaştırılması için daha fazla çalışılması istendi.



Açıklamada, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'da kuraklığın olduğu ve bu durumun 17 milyondan fazla kişinin hayatını tehdit ettiği kaydedildi.



Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için ülkede "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.



Başbakan Hasan Ali Hayri de cumartesi günü, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



BM, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise "acil yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.