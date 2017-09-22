İhvan'ın tutuklu eski lideri Akif vefat etti

Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in (89), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



AA muhabirine konuşan Akif'in kızı Ulya, babasının vefat haberini doğrulayarak defin merasiminin bu gece gerçekleştirileceğini söyledi.



İhvan üyeleri savunma heyetinin başkanı Abdulmunim Abdulmaksud da yaptığı basın açıklamasında, Akif'in başkent Kahire'deki aile mezarlığında defnedileceğini ifade etti.



Abdulmaksud, Akif'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiğini ve burada hayatını kaybettiğini duyurdu.



"İrşad Bürosu Olayları" olarak bilinen tek davadan yargılanarak müebbet (25 yıl) hapse mahkum edilen Akif hakkında verilen karar, geçen ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından bozulmuş, "başka bir mahkeme ve yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmasına" hükmedilmişti.