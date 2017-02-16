İhvan üyelerine baskı devam ediyor

Mısır'da, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın oğlu ve damadının gözaltına alındığı bildirildi.

İhvan Liderlerini Savunma Heyeti Üyesi Avukat Abdulmunim Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin başkent Kahire'nin doğusundaki Nasr kentinde Hayrat Şatır'ın ailesinin evine baskın düzenlediğini söyledi.



Kahire'nin güneyinde çok sayıda darbe karşıtının tutulduğu Akrep Cezaevi'nde bulunan Hayrat Şatır'ın oğlu Hasan Şatır ile damadı Ahmed Derviş'in gözaltına alındığını belirten Abdulmaksud, gözaltıların nedenine ve bu kişilerin tutuldukları yere dair bilgilerinin olmadığını sözlerine ekledi.



Mısır resmi makamlarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



İhvan'ın Mal Varlığını Denetleme Komitesinin daha önce "İhvan'ı finanse etmek ve Mısır milli güvenliğine zarar vermek" suçlamasıyla aralarında Hasan Şatır ile Ahmed Derviş'in de olduğu bin 500 kişinin isimlerini başsavcılığa verdiği ifade edilmişti.