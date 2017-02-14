İhtiyaç sahiplerine "Temizlik Evi" uygulaması

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Merhamet" İnsani Yardım Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında açılan Temizlik Evi yüzlerce evsiz ve ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak banyo yapma yemek yeme ve sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sunuyor.

"Merhamet" İnsani Yardım Derneği Başkanı Hajrudin Sahic, derneğin yardıma muhtaç kişilere el uzatmak amacıyla kurulduğunu belirterek, Bosna Hersek'te yaşanan son savaştan bugüne çok sayıda yardım projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Sahic, hayata geçirdikleri projelerin en önemlilerinden biriyle de imkanı olmayanlara temel ihtiyaçlarını sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Amacımız, banyo yapma imkanı olmayan, saçını kestiremeyen, sağlık kontrolüne gidemeyen ve bir evi olmayan bu kişilere saydığım hizmetleri sunmak." dedi.



Derneğin Travnik'teki binasının Temizlik Evi'ne dönüştürülmesinde, Travnik Belediyesinin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluşun kendilerine yardım ettiğini aktaran Sahic, projenin gelecekte diğer şehirlerde de gerçekleşeceğini kaydetti.



Sahic, Travnik'te evsizlere yaşayabilecekleri bir alan sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Bulunduğumuz yerin yakınlarında garaj ve harabe binalar var. Bunları satın alarak, kötü şartlarda yaşam mücadelesi veren 10 evsizin yerleştirilebileceği alanlara dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.







"TEK DİLEĞİM YAŞADIĞIM YERDE DE BANYO OLMASI"



Temizlik Evi'nde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gelen Donji Vakuflu Smajo Karalic, eşi ve zihinsel engelli oğlu ile bir oda içinde yaşadıklarını anlatarak, banyo yapabilmek için buraya geldiğini söyledi.



Karalic, derneğin sunduğu imkanlar sayesinde sağlık kontrolünden geçtiğini ve karnını doyurduğunu belirterek, "Aylık gelirim yaklaşık 150 avro. Bu ev bize çok yardım ediyor. Yemekler güzel. Tek dileğim yaşadığım yerde de banyo olması. Oldukça eski bir evde yaşıyorum. Su olmadığı için banyo da yok." diye konuştu.Smajo Karalic'in yedi aylık hamile eşi Mirnesa Karalic de doktor kontrolü için buraya geldiğine işaret ederek, banyo yapabileceği ve ısınabileceği bir yer olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Travnikli eski asker Zlatko Jovanovic de dokuz kişilik ailesini doyurabilmek için her gün buradan yemek aldığını anlatarak, "Herhangi bir geçim kaynağım yok. Yaşadığım yerde ne tuvalet ne banyo var. Duvarlar nemli. Kötü durumdayım." diye konuştu.



Şubat ayında 104. kuruluş yılını kutlayan Merhamet, Bosna Hersek genelinde günde 10 bin kişilik yemek dağıtıyor.



Merhamet, son zamanlarda gerçekleştirdiği projelerle Bosna Hersek sınırlarını aşarak Somali, İran, Pakistan, Filistin, Suriye ve Haiti'de bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım göndermeye başladı.