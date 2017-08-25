İhtiyaç Sahipleri Beşir Derneği'yle Çifte Bayram Yaşıyor

Beşir Derneği, 6 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayram sevincine ortak olmayı hedefliyor.

Türkiye’de ve dünyada gönüller yapmaya geldik diyerek yola çıkan Beşir Derneği, kurban bağışlarıyla ve çocuklara bayramlık dağıtım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine çifte bayram sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban hisselerini ihtiyaç sahipleri arasında pay eden Beşir Derneği, diğer taraftan bayramlık dağıtım mağazaları açıyor ve 5-12 yaş grubu kız-erkek çocuklara yönelik bayramlık paketi dağıtım organizasyonları düzenliyor.





‘Bayramlık Paylaşım Mağazaları’nın ilkini Suriye'nin İdlib kentinde hizmete açan Beşir Derneği, bu projeyi Türkiye’de yaygınlaştırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde açılan Bayramlık Paylaşım Mağazaları’ndan gerçek ihtiyaç sahipleri ücretsiz, puan karşılığı bayramlık giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılayacak.

Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla açılan Bayramlık Paylaşım Mağazaları’nda, erkek, kadın ve çocuk reyonları, yüzlerce farklı çeşitte giysi ve ayakkabı yer alıyor.





PARANIN GEÇMEDİĞİ MAĞAZA

“Paranın Geçmediği Mağaza” sloganıyla projeye başlayan Beşir Derneği, geçen Ramazan Bayramı’ndaki yoğunluğun bu bayram daha da artacağı düşüncesiyle mağaza sayısını artırıyor.

Bayramlık Paylaşım Mağazalarından, Beşir Derneği sistemine kayıtlı ihtiyaç sahipleriyle beraber, ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyebilen herkes faydalanabilecek. Bu belgeyi getiren kişiler, nüfus cüzdanlarıyla mağazaya gelerek puanları miktarınca alışveriş yapabilecekler.





Mağazalarındaki ürünler, Beşir Derneği’ne yapılan bağışlar sonucu toplanan yeni, kullanılmamış ürünlerden oluşacak. Beşir Derneği bu projeyle hayırsever vatandaşların hayırlarına vesile olmayı sürdürecek.

BAYRAMLIK DAĞITIM ŞENLİĞİ

Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında açtığı bayramlık dağıtım mağazalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi 5-12 yaş grubu çocukların bayramlık ihtiyacını da karşılayan Beşir Derneği, iyilik her yerde sloganıyla çıktığı yolda durmaksızın ilerliyor.

Büceyr’i Beşir’e dönüştüren o kutlu ölçüyü kendine düstur edinerek yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, bayramlık dağıtım organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak oluyor.





Sakarya’da 1000, Eskişehir’de 114, Karabük’te 300 çocuğa bayramlık dağıtımında bulunan Beşir Derneği, 5-12 yaş grubu ihtiyaç sahibi ve yetim kız-erkek çocukların mutluluğu için düzenlenen bayramlık dağıtım organizasyonlarına, hayırsever bağışçıların iyilikhediyesi.com’dan bayramlık paketlerini satın alarak yaptıkları bağışlarla destek vermeleri çağrısında bulunuyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da 1000’er, Sivas’ta da 300 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 6 bin bayramlık paketinin dağıtımını planlanıyor.





Başta Türkiye’nin 81 ilinde olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, vekâleten kurban bağış organizasyonu da gerçekleştirerek kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da mahzun ve mahcup gönülleri sevindirecek olan Beşir Derneği, hayırseverlerin bağışlarıyla iyiliklere ve güzelliklere vesile olmaya devam edecek.