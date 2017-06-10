İhracatçıya yeni olanak

İhracatçıya, dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için yeni bir olanak sağlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahi̇lde İşleme Reji̇mi̇ Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan düzenleme ile tebliğe, yeni bir geçici madde eklendi.



Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı madde kapsamında, önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvurusu reddedilmiş firmaların, 3 ay içinde elektronik ortamda başvurmaları kaydıyla belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınacak.