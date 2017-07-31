İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükseldi, ithalatı ise yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolara düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 13 milyar 166 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,5 azalışla 19 milyar 177 milyon dolar oldu.



Bu dönemde, dış ticaret açığı 6 milyar 612 milyon dolardan yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 66,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 68,7'ye çıktı.







OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ



Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 77 milyar 453 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 8,7 artışla 108 milyar 324 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10 artış göstererek 30 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,5 oldu.

AB'YE İHRACAT 6 MİLYAR 249 MİLYON DOLAR OLDU

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 6 milyar 249 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın haziran ayında yüzde 48,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 47,5 olarak kayıtlara geçti.



AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı ve 6 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Almanya, 1 milyar 301 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 896 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolarla ABD ve 808 milyon dolarla İngiltere takip etti.



İthalatta ilk sırayı 1 milyar 924 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i, 1 milyar 642 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 385 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolarla ABD izledi.



EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR



Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 152 milyon 4 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 149 milyon 238 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Haziranda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 533 milyon 423 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi.



Bunu, 2 milyar 207 milyon 735 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.



Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1 olarak gerçekleşti.



İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 84 oldu. Haziranda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,4 olarak hesaplandı.