İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 12 milyar 839 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.



Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 237 milyon dolardan yüzde 16,7 artışla 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 73,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye düştü.



OCAK-NİSAN DÖNEMİ



Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 50 milyar 674 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 8,3 artışla 68 milyar 202 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7,1 artış göstererek, 17 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,3 oldu.