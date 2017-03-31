İhracat rakamları açıklandı

Dış ticaret açığı yüzde 15 artarak 3 milyar 693 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 1,6 yükselerek 15 milyar 820 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi.



Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolara çıktı.



Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 211 milyon dolardan yüzde 15 artışla 3 milyar 693 milyon dolara ulaştı.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 79,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,7'ye düştü.