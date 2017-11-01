İhracat arttı sanayici moral buldu

Gaziantep'ten ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3'lük artışla 593 milyon 756 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Gaziantep'ten ekim ayında yapılan ihracatın tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3'lük artışla 593 milyon 756 bin dolar oldu.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.



Türkiye'nin en fazla ihracat yapılan şehirlerinden Gaziantep'ten geçen yılın ekim ayında 574 milyon 603 bin dolarlık ihracat yapılmışken, söz konusu rakamın bu yılın ekim ayında 593 milyon 756 bin dolara çıktığına işaret eden Konukoğlu, sanayicinin ihracat artışıyla moral bulduğunu belirtti.



Gaziantep'ten yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 5 milyar 739 milyon 815 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Konukoğlu, şunları kaydetti:



"Hedeflerimiz doğrultusunda sadece işimize odaklanmanın meyvelerini topluyoruz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarılarda katkısı olan işçilerimizi, sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ihracat rakamlarına baktığımızda da moralimiz yükseliyor. 2017 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 oranında artan Türkiye ihracatı, son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2017 yılı için öngörülen rakama 10 ayda ulaşılması, bu yılın rekorlar yılı olacağının habercisidir."



