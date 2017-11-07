İhracat artışına 'ilk 20' damga vurdu

Türkiye'nin yılın 10 ayında elde ettiği 12,7 milyar dolarlık ihracat artışının 8,5 milyar doları ilk 20'de yer alan ülkelerden gelirken, artışa miktar bazında ABD, yüzdesel olarak da Rusya yön verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ihracat, bu yılın 10 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 128 milyar 659 milyon 921 bin dolara ulaştı.



İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere, yılın 10 ayında 81 milyar 606 milyon 945 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6'lık artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 63,4'ünü karşıladı.



Miktarsal bazda bakıldığında, 2017'nin ocak-ekim döneminde elde edilen 12,7 milyar dolarlık ihracat artışının 8,5 milyar doları ilk 20'den geldi. Böylece Türkiye'nin ihracatındaki artışın büyük bir kısmına ilk 20'de yer alan ülke imza attı.



İLK 20'DEKİ ÜLKELER BU YIL DA DEĞİŞMEDİ



Türkiye'nin ihracatında, 2016'nın ocak-ekim döneminde zirvede yer alan 20 ülkenin bu yılın aynı döneminde yerini korumasına karşın sıralamadaki değişiklikler dikkati çekti.



En büyük değişiklik Mısır'da yaşanırken, bu ülkeye ihracat yılın 10 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,7'lik azalışla 1 milyar 844 milyon 731 bin dolara indi. Böylece geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen 12. ülke olan Mısır, bu yıl 19. sıraya geriledi.



Mısır'ın ardından listede 7 basamak birden gerileyen bir diğer ülke ise Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'a ihracat geçen yıl yüzde 14,3 azalarak 2 milyar 245 milyon 302bin dolara inerken, söz konusu ülke listede 17. sıraya yerleşti.



Söz konusu dönemde, İran ise ihracatında yüzde 16'lık düşüşle sıralamada 4 basamak gerileyerek 12. oldu.



Öte yandan, yılın 10 ayında ihracatı yüzde 22,4 artan Birleşik Arap Emirlikleri, listede 5 basamak birden atlayarak 9. sıraya yerleşti.



ALMANYA LİDERLİĞİ BIRAKMADI



Türkiye'nin yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 12 milyar 234 milyon 761 bin dolarla yine Almanya oldu. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artış kaydetti.



Almanya'yı, 7 milyar 664 milyon 201 bin dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 787 milyon 626 bin dolarla Irak, 6 milyar 732 milyon 545 bin dolarla İtalya ve 6 milyar 727 milyon 735 bin dolarla da ABD takip etti.



ABD aynı zamanda, 1 milyar 417 milyon dolarla miktar bazında en fazla ihracat artışının elde edildiği ülke de oldu. Miktarsal ihracat artışında ABD'yi, 1 milyar 49,8 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 34,7 milyon dolarla da Irak izledi.



Söz konusu dönem için ihracat rakamlarına yüzde olarak bakıldığında ise en büyük artışın yüzde 53,6 ile Rusya'ya gerçekleştiği görüldü. Rusya'nın ardından yüzde olarak en fazla ihracat artışının gerçekleştiği diğer ülkeler yüzde 34,4 ile Çin, yüzde 26,7 ile ABD ve yüzde 25,3 ile de İspanya şeklinde sıralandı.



