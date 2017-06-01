İHA'ya yakalanan 4 terörist etkisiz hale getirildi

İnsansız hava aracıyla tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Dağlıca güneyi ile Irak'ın kuzeyindeki Spi Dağı bölgesinde, insansız hava aracı tarafından 4 teröristin belirlendiği bildirildi.



Açıklamada, teröristlerin bulunduğu bölgeye F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 4 terörist ile bir Doçka silah mevzisinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.



