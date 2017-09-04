İhanet çetesi en çok yargıyı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle hain planları ortaya çıkan ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül Adli Yıl Açılışı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirilen reformlar ve yatırımlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların refahını, huzurunu ve emniyetini sağlamak için çalıştığını ifade etti.



Erdoğan, bu çerçevede demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, adaletin hızlı bir şekilde tecellisinin sağlanması amacıyla da önemli reformların gerçekleştirildiğini kaydetti.



Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumlarının da hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla hayati bir önem taşıdığına işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adaletin, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu belirtti.



"TÜM YARGI MENSUPLARI ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMELİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, hukuk devletinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü taassuptan, gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmasının, tarafsızlığını korumasının şart olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:



"15 Temmuz darbe girişimiyle hain planları ortaya çıkan ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir. Bu ihanet çetesine karşı verilen mücadele sırasında karşılaştığımız hadiseler, yargıyı teslim almaya çalışan gruplara karşı müteyakkız olmamız ve sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir.



Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere tüm yargı mensuplarının bu konuda ortaya koyacakları öncülük büyük önem taşımaktadır. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarda, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve yargıya güvenin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformların kesintisiz şekilde sürmesi büyük önem taşımaktadır. Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması, hesap verebilirliğinin temini, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi için herkes üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmelidir."