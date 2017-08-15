Iğdır'daki FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "gaybubet" evlerinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY mensuplarının yakalanması amacıyla, örgüt üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet" olarak anılan güvenli evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle aranan ve örgütün haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları belirtilen şüphelilerden 9'u sağlık kontrolününün ardından adliyeye sevk edildi, biri ise emniyetten serbest bırakıldı.



Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.



Iğdır'da 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, buzdolaplarına saklanan 10 bin 200 dolar ve 127 bin liranın yanı sıra 89 bin lira değerinde 3 çek, örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklananların yakınlarınca gönderilen mektup, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.