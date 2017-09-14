Iğdır'da terör operasyonu

Operasyonda teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağara ile çeşitli mühimmat ve malzemeler imha edildi.

Iğdır'da düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün kullandığı sığınak ve çok sayıda mühimmat imha edildi.



Alınan bilgiye göre, Ağrı Dağı eteğinde bulunan Adetli köyü kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.



Jandarma komando timlerinin de katıldığı operasyonda, PKK terör örgütünün sığınak olarak kullandığı bir mağara tespit edildi.



Mağarada yapılan aramada, 6 adet bomba yapımında kullanılan tüp, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler, bomba imha uzmanlarının kurduğu düzenekle teröristlerin kullandığı mağarada patlatılarak imha edildi.