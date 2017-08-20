Iğdır'da terör operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, bir süre Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) il başkanlığını yapan Şebap Çelik tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2010 yılında BDP Iğdır İl Başkanlığı görevini yürüten ve hakkındaki tutuklama kararı sonrası Kuzey Irak'a kaçan Çelik, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Iğdır'ın Erhacı köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece "törer örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.