İGDAŞ'tan İstanbul Büyükşehir'e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Toplantısı'nın 5. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.



Meclis'te, İGDAŞ'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar lira borç vermesine ilişkin teklif gündeme taşındı. Teklifi içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu.



Oylama sırasında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İGDAŞ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1 milyar liralık borç vermesinden bahsedildiğini söyledi. Balyalı, şunları kaydetti:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borçlanma yetkisi var, borç alacak. Dışarıdan borç almak yerine İGDAŞ'tan almayı tercih ediyor. Siyaseten ve yönetim biçimi açısından doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. Yönetim biçimi açısından da doğru olduğunu düşünmüyoruz. İGDAŞ'ın 2015 bilançosuna baktığımızda kasasında 1 milyar 865 milyon parası var, 5 milyon kar etmiş. 2016 yılı da bu şekildedir. Bu kadar ciddi paranız varsa doğalgazın fiyatını düşürün, vatandaş doğalgaz yaksın."



Teklifi içeren rapor AK Partili üyelerin "evet", CHP'li üyelerin "ret" oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Onaylanan raporun komisyon görüşü bölümünde şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün, belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere, Hazine Müsteşarlığının 8 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında belirtilen şartlara uygun olarak bir iştirakimiz olan İGDAŞ'tan Yönetim Kurulu kararı alınmak şartıyla bir milyar TL borç alınması hususu Belediye Kanunu'nun 18. maddesi ile 68. maddesinin hükümlerine istinaden komisyonumuzca uygun görülmüştür."