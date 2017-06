İftar ve teravihte Eshab-ı Kehf'ten ayrılmadılar

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, ramazanda iftarını açıp teravih namazını kılmak isteyen vatandaşları ağırladı.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri "Kıtmir" ile sığındığı ve yüzlerce yıl uyudukları mekan olarak rivayet edilen, milattan sonra 466'da yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan külliye, ramazanda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Özellikle Berat Kandili ve Kadir Gecesi'nde ilginin iki katına çıktığı külliyeyi, Türkiye'nin her yerinden insanlar ziyaret etti.



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan külliye, iftar ve teravih için de vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Orucunu burada açan vatandaşlardan bazıları teravih sonrası ayrılırken, bazıları da sahura kadar kalıp ibadet yaptı.



Ziyaretçilerden Yılmaz Çelik, AA muhabirine, ramazan boyunca Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin iftar yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldiğini belirtti. Çelik, ramazanın Eshab-ı Kehf'te ayrı bir güzel geçtiğini kaydetti.



Vatandaşlardan Lütfi Somun da Eshab-ı Kehf müdavimi olduğunu dile getirdi.



Büyükşehir ve Afşin belediyeleri tarafından külliyeye ramazan boyunca servis hizmeti verildiğini anlatan Somun, "Bu kolaylığın ardından ramazan boyunca vatandaşlarımız, özellikle ilçe merkezindekiler, iftarını burada yaptı. Her akşam yoğunluk oldu. Mübarek gün ve gecelerde yoğunluk ciddi oranda arttı." dedi.



Güllü Benli ise yedi uyurları anmak, onların hikayesini hatırlamak için Eshab-ı Kehf'e geldiklerini belirtti.



Ramazanda külliyenin dolup taştığını kaydeden Benli, "Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Malatya gibi illerden vatandaşlar sıklıkla geldi. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden insanlar, burayı merak edip görmeye geliyor." diye konuştu.