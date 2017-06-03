İftar sofralarının "hafif" lezzeti "Yalova sütlüsü"

Yalova'dan Türk mutfağının tatlı kültürüne kazandırılan ve mideyi yormaması nedeniyle bölgede iftar sofralarının vazgeçilmezi olan "Yalova sütlüsü"nün satışları, ramazan nedeniyle üçe katlandı.

Dondurma ve yaz meyveleriyle de tüketilebilen, tarifi adeta sır gibi saklanan "Yalova sütlüsü"nün üretildiği işletmeye çevre illerden de sipariş geliyor.



Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 60 daha az olan tatlının, "tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik" olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor.



Tatlının patentini 2010 yılından bu yana elinde bulunduran işletme sahibi Bahattin Battal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992'den beri Yalova'da tatlı sektöründe baklavacı olarak hizmet verdiklerini belirtti.



Battal, yaklaşık 12 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu "Yalova sütlüsü" adını verdikleri tatlıyı geliştirdiklerini ve 2006'dan itibaren üretime geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Neden böyle bir ürün geliştirmeye karar verdik? Yaşadığımız şehir çok güzel bir yer. İstedik ki Yalova'nın da kendine özgü bir ürünü olsun. Daha önce buradan İstanbul'un süt ihtiyacı karşılanıyordu. Biz de yapacağımız ürünün sütlü olması gerektiğini düşündük. Yaklaşık 12 yıl süren bir Ar-Ge çalışması sonucu bu ürün ortaya çıktı. Şimdi bu ürünleri konsept mağaza şeklinde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Asıl hedefimiz, sağlıklı ve doğal tüketime yöneliktir."



"TARİFİNİ HİÇ KİMSEYLE PAYLAŞMIYOR"



Battal, ortağı ve "Yalova sütlüsü"nün ustası Ömer Koyuncu'nun tatlının tarifini kendisiyle bile paylaşmadığını vurgulayarak, "Yalova sütlüsü yapılış aşaması, pişirilişi ve sütünün ayarlanması ile apayrı bir tatlıdır. Ortağım bu tatlının tarifini bilen tek kişi, tarifini hiç kimseyle paylaşmıyor. Yapılışını sadece o biliyor." dedi.



"RAMAZANDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"



Ramazan ayında bu tatlıya yoğun ilgi olduğunu aktaran Battal, "İlgi görmesinin sebebi soğuk tüketilmesi. Bütün mevsim meyveleriyle de tüketilebiliyor. Çok hafif bir tatlı. Şu an normal günlerde çalıştığımızın iki katı bir performans sergileyerek üretimi artırdık. Üretimimiz ramazan ayı dolayısıyla arttı. Gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an kapasitemiz normal üretimin üç katı. Böyle olmazsa talepleri karşılayamayacağız." ifadelerini kullandı.



Şehir dışından gelen talepleri de karşılamaya çalıştıklarına değinen Battal, Bursa'da şubeleri olduğunu, Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul gibi yakın yerlere de günlük tatlı gönderdiklerini kaydetti.



