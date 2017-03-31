İfadeler Öksüz'ün Akıncı'da olduğunu gösteriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede yer alan şüphelilerin ifadeleri, firari Adil Öksüz'ün girişim gecesi üste olduğunu gözler önüne seriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, tamamlanarak mahkemeye gönderildi.



Ankara'daki Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yönettiği, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen, 16 Temmuz'da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, gözaltına alındığı andaki ifadeleri iddianamede yer aldı.



Öksüz'ün, ifadesinde Kazan civarında arazi almak için bulunduğunu söylediği aktarıldı. Akıncı Üssü'ne hiç gitmediğini iddia eden Öksüz, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını savundu.



İddianamede şüphelilerin ifadeleri ise Öksüz'ün15 Temmuz gecesi üste bulunduğunu ortaya koydu.



Şüphelilerden, eski Hava Pilot Üsteğmen Müslim Macit, darbe girişimi gününe ilişkin 30 Eylül 2016'daki ifadesinde, "Ben televizyonda Adil Öksüz'ü gördüm. Televizyonda görmeden önce kendisini tanımıyordum. Hatırladığım kadarıyla Adil Öksüz'e benzeyen birini görmüştüm. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde Kurmay Yüzbaşı Mete Kaygusuz'la yaptığımız konuşmada, bana Adil Öksüz'ün de orada olduğunu söyledi." bilgisini verdi.



Eski Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim de ifadesinde Öksüz'ü Akıncılar'da gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Ben 143. Filo'nun içerisine girip gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyimli şahıs vardı. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, IPAD'ler vardı. Televizyon da yanılmıyorsam açıktı. Anladığım kadarıyla haberleri seyrediyorlardı.Yoğun bir şekilde de telefon görüşmesi yapıyorlardı. Adil Öksüz'ü önceden tanımam. 143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa Adil Öksüz'ü gördüm. Öksüz'ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu. İçeride yoğun şekilde sivil giyimli şahıslar vardı ve alışılmış TSK harekat merkezi görünümü yoktu.



Daha sonra parçaları oturttuğumda aslında o gece ülkemize karşı yapılmak istenen darbenin yönetim yerinin 143. Filo'nun gazino kısmı olduğunu anladım."



"ÖKSÜZ ORADAYDI"



Eski Pilot Albay Uğur Kapan da 14 Ekim 2016'daki ifadesinde Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olduğunu kabul etti.



Kapan, "Akıncı Üssü'ndeki karargah binasında brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde içeride tümgeneral ve tuğgenerallerden oluşan yaklaşık 10-12 kişilik grup vardı. Tamamı resmi kıyafetliydi. İçlerinde sivil sadece bir kişi vardı. Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm için tanıdım. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı. Sivil giyinimliydi. Salonda sivil başka kimse yoktu." ifadelerini kullandı.



"ÖKSÜZ, GÜLEN YAPILANMASIYLA İRTİBATLIYDI"



Eski Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Kaymakcan da ifadesinde "Ben 1998 yılında üniversiteye döndüğümde Adil Öksüz de aynı üniversitede araştırma görevlisiydi. Ben o yıllardan beri Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu biliyordum çünkü aynı fakültede zaman zaman çay içmişliğimiz oluyordu." beyanında bulundu.



Darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz da ifadesinde, 11 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a giden uçakta Adil Öksüz ile uçtuğunu, yine 12 Temmuz 2016'da New York'tan İstanbul'a Öksüz'le geldiğini belirtti.



Batmaz, bu yolculuğun tesadüf olduğunu öne sürerek, savcılıkça kendisine gösterilen kayıtları kabul etmedi.



EŞİ, KARDEŞİ VE KAYINBİRADERİ BYLOCK'CU ÇIKTI



İddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.



DARBE GİRİŞİMİNDEN 3 GÜN SONRA UÇAKLA İSTANBUL'A GİTMİŞ



Kendisi hakkında düzenlenen HTS analiz raporu kayıtlarına göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15.15-15.16-15.20-15.23-15.25 saatlerinde yaptığı telefon görüşmelerinde Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı.



Firari Öksüz'ün, 18 Temmuz günü saat 08.01'de, Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı ortaya çıktı.



İddianameye göre, aynı gün saat 09.27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi.



Öksüz'ün, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün saat 12.43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı tespit edildi.



Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13.02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti.



ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı hattan 21 Temmuz saat 10.22'de Öksüz'ün ByLock yüklediği hattın arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı belirtildi.



SİNCAN'DAKİ ADLİYE'DE 21 DAKİKA KALMIŞTI



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.



