İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı.



Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'DAN YENİ SEFER İPTALLERİ



BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.



BUDO'nun saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

Kaynak: AA