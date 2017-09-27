İdlib'te iç göç başladı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de son 8 gündür hava saldırılarına maruz kalan binlerce sivil sınırdaki yerleşimlere göçüyor.

Suriye'de son 8 gündür yoğun hava saldırılarına maruz kalan İdlib ili sakini binlerce sivil, kentin güneyinden kuzeyine doğru göç etmeye başladı.



İdlib'in güneyindeki Bidame, El Beşiriye, El Sırmeniyye, El Zahır, El Sığır Hitye ve El Hamame köylerinde, sabahın erken saatlerde binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı.



İdlib'in güneyinden kuzeyde nispeten güvenli bulunan alanlara göç ederken, bir kısmı Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Hırbiticöz ile Zof köylerindeki kamplara sığındı. Göç edenlerin barınacak yer arayışı sürüyor.



Hırbiticöz köyü sakinlerinden Temmem Otur, "Buraya kaçıp geldikleri bölgede 30 bine yakın insan yaşıyor. Şimdi çaresizce ölümden kaçıyorlar. Kimi güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına yerleşmeye, kimi Türkiye sınırına, çadır kentlere gidiyor." dedi.



İdlib'in güneyi 19 Eylül'den bu yana Rusya'nın ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgedeki hastane ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oluyor. Son 8 günde İdlib'e yapılan hava saldırılarında en az 70 sivil hayatını kaybetti.