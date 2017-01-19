İdlib’in idaresi sivillere devredildi

Türkiye sınırındaki İdlib kentinde, silahlı muhalifler yönetimi seçimle sivillere bıraktı.

Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinde, muhaliflerin çatı örgütü Fetih Ordusu kent yönetimini sivillere devretti.



İdlib'teki silahlı muhalif grupların çatı örgütü Fetih Ordusu'nun Mart 2015'ten beri kontrol ettiği kent merkezinin yönetimini sivillere bırakma kararının ardından, halk dün sandık başına gitti.



İdlib merkezinde ikamet eden 25 yaş ve üzerindekilerin oy kullanabildiği seçimlere halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.



Yaklaşık 200 bin sivilin bulunduğu kent merkezindeki seçimlerde 25 meclis üyeliği için 85 aday yarıştı.



Sandıkların açılması ve oyların tasnif edilmesinin ardından ilan edilen sonuçlara göre, en fazla oyu iletişim mühendisi Şadi Zeydani alırken, onu hukuk öğrencisi Abdulkahr Zakkur takip etti.



Meclisin diğer üyeleri, mühendis, avukat, doktor, şehir planlamacısı ve çiftçi gibi meslek grupları ile öğrencilerden oluştu.



Seçimin ardından Fetih Ordusu, kent merkezinin yönetimini halkın oylarıyla işbaşına gelen yerel meclise devretti.



İdlib Yerel Meclisi, ilk etapta kent merkezinde güvenlik ve belediye hizmetlerini üstlenecek. Ardından meclisin sağlık kurumları ve halkın yaşamını ilgilendiren diğer hizmetleri devralması bekleniyor.



Hatay'ın karşısına denk düşen İdlib, 2015'in mart ayında muhalif gruplarca ele geçirilmişti.