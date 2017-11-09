İdlib'e dönenler Türk askerine minnettar

TSK'nın İdlib kentine gerçekleştirdiği intikal süreci devam ederken, Hatay'da yaşayan İdliblilerin bazıları da ülkelerine dönüş yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikal kapsamındaki süreç devam ederken, kente sınır komşusu olan Hatay'da yaşayan İdliblilerin bazıları ülkelerine dönüş yapıyor.



TSK'nın İdlib intikali kapsamında ülkeye gözlem noktaları kurma süreci yaşanırken, gelişmeler üzerine Hatay'da yaşayan bazı İdlibliler de ülkelerine dönüş kararı aldı.



Yayladağı ve Reyhanlı sınırından intikalin başladığı ekim ayında 3 bin 700'e kişi ülkesine döndü. Bu sayı kasım ayının ilk haftasında ise 900'ü geçti.



Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Hatay'daki geri gönderme noktalarına gelen Suriyeliler, burada yapılan güvenlik sorgusunun ardından ülkelerine gidiyor.



İdlib'e bağlı bir köyden 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelen 55 yaşındaki Muhamed Keyha, burada kendi imkanlarıyla kiraladıkları evde hayatlarını sürdürdüklerini belirtti.



Çatışmasızlık anlaşması ve Türk askerinin İdlib'e intikaliyle ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Keyha, "Olumlu gelişmeler üzerine 2 çocuğum ve eşimle ülkeme dönme kararı aldım. İnşallah Türk askeri orada başarılı olur. Bizler, Türkiye'yi de her zaman ikinci vatan bileceğiz." ifadelerini kullandı.



"TÜRK ASKERİ ORADA GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR"



Suriye'nin İdlib kent merkezinden gelen 27 yaşındaki Ahmet Mustafa Cemil, Türk askerinin İdlib'e intikaline çok sevindiklerini belirterek, "Türk askeri orada güvenliği sağlıyor. Ben de o sebeple artık ülkeme dönüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Şadi Muhammed Abdulselim de Türk askerinin intikalinin Suriye halkını eve dönme konusunda umutlandırdığını kaydetti.



Kendisinin ülkeye hemen döneceğini eşi, anne ve babasını da daha sonra yanına alacağını belirten Abdulselim, "4 yıldır Türkiye'deyim. Ülkeme dönüp köyüme yerleşeceğim. Daha sonra çatışmasızlık devam ederse ailemi de çağıracağım. Benim gibi herkes evine dönmek için huzuru bekliyor." diye konuştu.



Türkiye'de 3 yıldır yaşayan 25 yaşındaki Ahmed Vesil, "Evime döneceğim için mutluyum. Biz üç kardeş ülkemize dönüyoruz. Bazı akrabalarımız da orada kalmıştı. Onlarla ve vatanımızla buluşacağım. Ülkemize huzuru getirmeye çalışan Türk askerine minnettarız. Herkes, tamamen huzur sağlanınca ülkesine dönmek istiyor." sözlerine yer verdi.



