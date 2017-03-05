İdlib kırsalını vurmaya gidiyordu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlı Suriyeli pilotun omurgasında kırık olduğu, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğu öğrenildi.



Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen pilotun uyuduğu gözlendi.



Pilot Sufhan'ın ifadesinde, uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi.



Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.