Idex 2017 Fuarı, Otokar için verimli geçti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Idex 2017 Uluslararası Savunma Konferansı ve Fuarı’na katılan Otokar firması 2017’nin ilk yarısında birkaç ülkeye zırhlı araç teslim edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Idex 2017 Uluslararası Savunma Konferansı ve Fuarı’na katılan Otokar firmasının 2017’nin ilk yarısında birkaç ülkeye zırhlı araçlarını teslim edeceği bildirildi.



Otokar’dan yapılan yazılı açıklamada, firmanın 2017’nin ilk yarısında anlaşma sağladığı birkaç ülkeye 8x8 Cobra II teslimatını tamamlayacağı belirtildi.



Yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler olduğu ifade edilen zırhlı aracın, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon seçeneklerine de sahip olduğu kaydedildi.



Idex fuarı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da savunma sektöründe düzenlenen en büyük ihtisas fuarı olarak kabul ediliyor ve 2 yılda bir Abu Dabi'de düzenleniyor.