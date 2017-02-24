İdam için referandum yolu açabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Gerekirse bunun için de bir referandum yolu açabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer mevcut sistemle Türkiye'nin hedefine ulaşabileceğine, eskiden beri yaşadığı sorunları çözebileceğine inansaydık emin olun anayasa değişikliği konusunda en küçük bir adım atmazdık." dedi.



Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunları çözmek için uğraşmak yerine niçin yönetim sistemini değiştiriyorsunuz?' İşte tam da bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü, şahısların inisiyatiflerine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu kişi değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz." diye konuştu.



"BU SİSTEMİ SADECE VE SADECE MİLLETİMİZ İÇİN İSTİYORUZ"



Mevcut sistemin dünkü Türkiye'nin dahi ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Böyle bir sistemle devam etmek göz göre göre ülkeyi krizlerin, çekişmelerin, kavgaların pençesine terk etmek demektir. Şimdi birileri diyor ki 'İşte 10 yıldır işler tıkır tıkır yürüyor, sorun çıkmıyor.' İyi de bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Son değişikliği şahsıma bağlayanlar var. Şahsi fedakarlıklarla yürüyen bir sistemde ısrar ederek kendi kendileriyle çelişiyorlar. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşabilsin diye istiyoruz."



"YİNE DE GİDERİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam talebinin parlamentodan geçmesi durumunda onaylayacağını belirterek, "Fakat bir sıkıntı, anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte ayın 16'sı aynı zamanda bunun da bir cevabı olacak. Gerekirse, şimdiden bir şey daha söylüyorum, bunun için de bir referandum yolu açabiliriz. Eğer parlamentodan bu çıkmıyorsa anayasa değişikliği için bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. İnşallah onun için de ne yaparız, yine millete gideriz." değerlendirmesinde bulundu.