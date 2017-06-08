İçtüzük değişikliğinde iki yöntem benimsenebilir

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklikte iki yöntem benimsenebileceğini belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi konusunda daha önce de çeşitli çalışmaların olduğunu ancak tamamlanamadığını anımsatarak, "Yeni bir şevk, heyecan ve gayret ile bu çalışmayı tekrar başlatmaktayız. " dedi.



Kahraman, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklikte iki yöntem benimsenebileceğini belirterek, "İlk aşamada yeni anayasanın gerektirdiği intibak düzenlemeleri yapılabilir. İkinci aşamada, 2019'a kadar olan sürede yepyeni bir içtüzük yapılabilir." dedi.



GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE TOPLANTI



Kahraman, açıklamalarının ardından TBMM İçtüzüğü'nde yapılması gereken değişiklikler için 4 partinin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.



Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu katılıyor.