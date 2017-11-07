ICRC'den Yemen'de 'sınırları açın' çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de kapatılan havaalanları, limanlar ve kara sınırlarının acilen açılması için çağrı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de art arda saldılar sonucu kapatılan havaalanları, limanlar ve kara sınırlarının ülkeye yaşamsal insani yardımların girebilmesi için acilen açılması çağrısında bulundu.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke'in saldırılar sonucu Yemen'de hava ve deniz limanlarının kapatıldığını, BM'nin yardım uçuşları da dahil insani yardım operasyonlarının bloke edildiğini duyurmasının ardından, ICRC'den konuya ilişkin açıklama geldi.



Yemen'e halihazırda deniz, hava ve karadan giriş çıkışların durduğu belirtilen açıklamada, ICRC'nin kolera salgınını önlemede kullanılan klor tabletlerinin ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesinde bekletildiği kaydedildi. Bekletilen tıbbi malzemeler içinde 50 bin şişe insülin olduğu da vurgulandı.



Açıklamada, art arda saldılar sonucu kapatılan havaalanları, limanlar ve kara sınırlarının ülkeye yaşamsal insani yardımların girebilmesi için acilen açılması çağrısında bulunuldu.



Yemen'de insani yardım hatları açık kalması gerektiğinin altını çizen Uluslararası Kızılhaç Örgütü Yakın ve Ortadoğu Bölge Direktörü Robert Mardini, 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmalarda güçsüz kalan 27 milyon Yemenlinin gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarının kritik boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.



Mardini, ülkedeki sivil hedeflere yönelik saldırılardan da son derece endişe duyduklarını kaydetti.